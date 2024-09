La aparición de un tiburón tintorera muerto en Dénia, Alicante, ha sorprendido a los vecinos de la zona. En Más Vale Tarde, la bióloga marina veterinaria Marina García Piqueras explica cómo debemos actuar en caso de encontrarnos con uno de estos animales, siendo fundamental "no interactuar" con ellos.

"En estos casos lo más importante es no interactuar con el animal. Son animales salvajes, no domésticos, y cualquier interacción es una amenaza. La reacción puede ser desmedida y puede hacer mucho daño", advierte. Eso sí, aclara que los humanos no entran en la cadena trófica del tiburón azul, que se alimenta de moluscos, cefalópodos y ocasionalmente de algún ave.

"No supone ningún tipo de amenaza siempre que no estemos en un radio cercano en el que se sienta amenazado", añade. Eso sí, advierte que el cambio climático hará que veamos a muchas especies de tiburón "acercándose a nuestras aguas": "Viven en temperaturas y profundidades diferentes, pero es normal que veamos este tipo de ejemplares cuando hace años no pasaba".