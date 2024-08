El periódico El Español ha tenido acceso a las primeras declaraciones de Álex, el ciudadano boliviano acusado de atropellar a dos menores que circulaban en patinete eléctrico en Murcia, durante la madrugada del pasado domingo. Según su relato, el conductor no se detuvo tras el impacto porque le "dio miedo, no porque fuese bebido", confesó ante la jueza este lunes.

"Sentí un golpe en el cristal frontal del lado izquierdo, pero no escuché nada antes del impacto", explicó Álex, refiriéndose al momento en que colisionó con el patinete que llevaban los adolescentes. En su relato, el acusado afirma que circulaba "normal" por la Avenida de la Ñora cuando se produjo el accidente, y que, debido a la oscuridad y a las características de la vía, no se dio cuenta de que había atropellado a los jóvenes.

En su comparecencia, admitió que el pánico lo llevó a dejar a Iván, de 17 años, y Sonia, de 16, heridos sobre el asfalto. "No sabía qué pensar y continué circulando. Más adelante, unos diez minutos después, empecé a tener curiosidad de lo que había pasado. Regresé y vi que había gente en la carretera, pero me entró miedo y me marché".

Álex reconoció que el día después del incidente, mientras compartía una cerveza con un amigo en un bar, decidió entregarse a la policía. "Estuve toda la noche intranquilo, no podía dormir, y a la mañana siguiente hablé con un amigo que me dijo de ir a la comisaría. Nos fuimos juntos", relató el acusado, quien además negó que hubiera huido por estar bajo los efectos del alcohol, insistiendo en que su temor a ser atacado o incluso robado fue lo que le llevó a abandonar el lugar del accidente.

A pesar de sus declaraciones, la jueza que lleva el caso ha decidido mantener a Álex en libertad provisional con medidas cautelares, mientras avanza la investigación por los delitos de lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro. Los menores atropellados, que incumplían la normativa al circular dos personas en un mismo patinete, siguen luchando por su vida en la UCI del Hospital Virgen de la Arrixaca.