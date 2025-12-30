Benjamín Prado y las facturas desorbitadas de los partidos: "Miguel Ángel Rodríguez se ha gastado 53.000 euros en comidas en cuatro años"

Benjamín Prado ha criticado en Más Vale Tarde los gastos excesivos de algunos políticos en cenas y comidas oficiales. El escritor asegura que se trata de un problema que debería ser más controlado por los partidos y administraciones.

En Más Vale Tarde, Benjamín Prado ha dado su opinión sobre las facturas, especialmente en cenas y comidas desorbitadas que presentan algunos políticos en sus partidos. "Qué hambre tiene los políticos españoles", comenta el escritor con ironía.

Prado recuerda cuando Rodrigo Rato "se gastaba la pasta en whiskerías y en pagar en una noche dos cenas de mucho dinero en dos restaurantes diferentes". Además, señala que recientemente la Comunidad de Madrid ha hecho públicos los gastos del personal en su portal de transparencia.

El escritor revela que ha visto la cantidad de dinero que se ha gastado Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en este mismo ámbito. "Se ha gastado en cuatro años 53.192 euros en comida", confiesa Prado, incrédulo.

"Con la pasta que ganan, si encima no se gastan un euro en comidas, pues al final son unos sueldos tremendos", crítica. Y añade que es necesario que los partidos políticos controlen más este tipo de gastos.

