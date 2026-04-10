Claver traduce a Ester Muñoz sobre el casco azul: quiso decir que "somos peso pluma en política exterior y va a haber consecuencias"

Para la periodista María Claver, presente este viernes en Más Vale Tarde, lo que está pasando en estos momentos es que en España "se está usando la política exterior como una herramienta de política interna". Un hecho que provoca que "aquí quepa ya todo".

Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, generó controversia al comparar su experiencia en un control de tráfico con la detención de un casco azul español por Israel en Líbano, sin disculparse por sus comentarios. La periodista María Claver, presente en Más Vale Tarde, opinó que la política exterior se está utilizando como herramienta de política interna en España, acusando al Gobierno de Sánchez de hacerlo por intereses electorales. Claver defendió que, aunque Muñoz se expresó mal, su crítica sobre la sobreactuación del Gobierno en política exterior era válida. Además, mencionó otras controversias políticas, aunque fue interrumpida por la moderadora Cristina Pardo.

Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso, sigue sin pedir disculpas tras asegurar que ella lo ha pasado peor al ser parada durante una hora en un control oficial de carretera, que el casco azul español retenido por Israel en Líbano. Porque la popular aseguró: "He estado en controles de tráfico más tiempo" y el debate no ha tardado en explotar.

Para la periodista María Clave, presente este viernes en Más Vale Tarde, lo que está pasando en estos momentos es que en España "se está usando la política exterior como una herramienta de política interna". Un hecho que provoca que "aquí quepa ya todo".

Insiste en que "quien ha puesto o ha traído la política exterior al terreno de lo doméstico no ha sido el PP, ha sido el Gobierno". Es más, considera que Sánchez ha hecho esto por puros "intereses electorales".

Por ello, considera que "somos un peso pluma internacionalmente, combatiendo en un ring con pesos pesados y esto va a tener consecuencias". Esta idea es la que asegura la periodista; es lo que quería decir Ester Muñoz. "Esto es lo que venía a decir, que hay una sobreactuación del Gobierno en materia exterior porque le está interesando en materia interna".

Aunque la portavoz popular usó el caso azul español para criticar al Gobierno, para María Claver. "Lo hizo mal, pero el fondo de lo que dijo es muy real". "Es evidente lo que quería decir".

Y, para explicar lo que realmente ha querido decir la popular Esther Muñoz, ha recordado las palabras de la candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía. Según ha explicado, Montero ha dicho "una cosa tremenda". "Ha dicho que Moreno Bonilla ocultó cómo actuaron el 112 y el 061 en la tragedia de Armuz", ha dicho Claver y, acto seguido, ha sido cortada por Cristina Pardo para recordarle dos cosas: que se estaba desviando del tema a debatir y que ella modera.

Pese a ello, María Claver ha insistido en su argumento, preguntando si Sánchez y el PSOE le van a exigir que pida perdón a todos esos funcionarios.

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