Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a rebajar el abono transporte un 50% "en todos los ámbitos", lo que incluye metro, autobuses y cercanías. Esta decisión contrasta con lo que dijo hace apenas un mes, cuando criticó la medida del Gobierno de aplicar descuentos al transporte público asegurando que "el chequevoto no funciona en la Comunidad de Madrid".

"Ella, haga lo que haga el Gobierno, es el no por el no, ya cuando se da cuenta de que la medida es buena, pues la coge y hace lo mismo", comenta Loreto Ochando. Por su parte, Maite Alcaraz defiende que "la crítica de Isabel Díaz Ayuso no fue tanto contra la medida, como que el presidente del Gobierno la hubiera metido en un real decreto donde entraba el ahorro energético, las becas y un montón de cosas". Sus reflexiones al completo, en el vídeo sobre estas líneas.