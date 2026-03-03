Ahora

en todos los niveles

El Vaticano estudio reformarse: expertos proponen incluir a mujeres en la formación sacerdotal

Los detalles El grupo de estudio sinodal designado por el papa Francisco ha elaborado una Propuesta de documento orientativo en el que identifica una serie de conversiones necesarias en la formación para el sacerdocio.

Ciudad del Vaticano en una imagen de archivo. Ciudad del Vaticano en una imagen de archivo. Vatican Media / Zuma Press / ContactoPhoto
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Secretaría General del Sínodo ha publicado este martes los dos primeros informes finales de los grupos de estudio designados por el papa Francisco tras la Asamblea General del Sínodo de octubre de 2024 en los que se propone otorgar responsabilidad a mujeres competentes en todos los niveles de la formación de los futuros sacerdotes, según ha informado Europa Press.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', el Grupo de Estudio número 4 ha elaborado una Propuesta de documento orientativo en el que identifica una serie de conversiones necesarias en la formación para el sacerdocio —relacional, misionera, a la comunión, al servicio y a un estilo sinodal— y propone pistas operativas como la inclusión de mujeres preparadas y competentes como corresponsables en todos los niveles de la formación, incluso en el equipo formativo.

También plantea, entre otras, según 'Vatican News', la alternancia entre la permanencia en el seminario y la residencia en comunidades parroquiales u otros ambientes eclesiales; experiencias y momentos de formación compartidos con laicos, personas consagradas y ministros ordenados desde la etapa propedéutica y la adquisición de competencias para la corresponsabilidad y el discernimiento comunitario.

Por su parte, el grupo de estudio número 3, dedicado a la misión en el entorno digital, ha sugerido: la necesidad de integrar la misión digital en las estructuras ordinarias de la Iglesia; la profundización de la noción de jurisdicción territorial a la luz de las comunidades en línea; la formación de los pastores y agentes pastorales en la cultura digital.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump carga contra España por su postura sobre Irán y amenaza con "cortar todo el comercio": "Es un aliado terrible"
  2. Reino Unido se une a Francia y Grecia en su apoyo a Chipre: enviará un destructor tras el ataque de Irán a la base británica
  3. Guardiola, sin acuerdo con Vox pese a su intento de acercar posturas: "Tendrían que escuchar a los extremeños y creo que lo harán"
  4. Tragedia en Santander: cinco muertos al hundirse una pasarela en El Bocal
  5. Muere a los 78 años Fernando Ónega, periodista y gran cronista de la Transición
  6. Los deseos del rey emérito cuando llegue su muerte: ser enterrado en Granada junto a los Reyes Católicos