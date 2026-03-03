El Vaticano estudio reformarse: expertos proponen incluir a mujeres en la formación sacerdotal

Los detalles El grupo de estudio sinodal designado por el papa Francisco ha elaborado una Propuesta de documento orientativo en el que identifica una serie de conversiones necesarias en la formación para el sacerdocio.

La Secretaría General del Sínodo ha divulgado los primeros informes finales de los grupos de estudio designados por el papa Francisco tras la Asamblea General del Sínodo de octubre de 2024. Los documentos proponen incluir a mujeres competentes en todos los niveles de formación de futuros sacerdotes, sugiriendo una serie de conversiones necesarias en la formación sacerdotal, como la relacional, misionera y al servicio. Además, se recomienda la alternancia entre seminarios y comunidades parroquiales, y la formación compartida con laicos. El grupo de estudio número 3 destaca la importancia de integrar la misión digital en las estructuras de la Iglesia y formar a pastores en la cultura digital.

La Secretaría General del Sínodo ha publicado este martes los dos primeros informes finales de los grupos de estudio designados por el papa Francisco tras la Asamblea General del Sínodo de octubre de 2024 en los que se propone otorgar responsabilidad a mujeres competentes en todos los niveles de la formación de los futuros sacerdotes, según ha informado Europa Press.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', el Grupo de Estudio número 4 ha elaborado una Propuesta de documento orientativo en el que identifica una serie de conversiones necesarias en la formación para el sacerdocio —relacional, misionera, a la comunión, al servicio y a un estilo sinodal— y propone pistas operativas como la inclusión de mujeres preparadas y competentes como corresponsables en todos los niveles de la formación, incluso en el equipo formativo.

También plantea, entre otras, según 'Vatican News', la alternancia entre la permanencia en el seminario y la residencia en comunidades parroquiales u otros ambientes eclesiales; experiencias y momentos de formación compartidos con laicos, personas consagradas y ministros ordenados desde la etapa propedéutica y la adquisición de competencias para la corresponsabilidad y el discernimiento comunitario.

Por su parte, el grupo de estudio número 3, dedicado a la misión en el entorno digital, ha sugerido: la necesidad de integrar la misión digital en las estructuras ordinarias de la Iglesia; la profundización de la noción de jurisdicción territorial a la luz de las comunidades en línea; la formación de los pastores y agentes pastorales en la cultura digital.

