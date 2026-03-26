Morodo critica los cambios en el Gobierno tras la salida de Montero: "No hay ningún guiño al componente de género"

La periodista Carmen Morodo entiende que los cambios en el Gobierno, anunciados este jueves por Pedro Sánchez, se producen en "dos carteras muy técnicas y sobre las que Sánchez tiene que tener el control".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció dos cambios en su ejecutivo tras la salida de María Jesús Montero, candidata socialista en Andalucía. Carlos Cuerpo será el nuevo vicepresidente primero y Arcadi España asumirá el Ministerio de Hacienda. La periodista Carmen Morodo considera que estos cambios llegan en un "tiempo de descuento" del Gobierno, sin un proyecto claro de legislatura, en un ciclo electoral que se prolongará hasta las próximas elecciones generales. Morodo critica la ausencia de mujeres en los nuevos nombramientos, rompiendo con la tradición de Sánchez de elegir vicepresidentas mujeres, y destaca la elección de personas de confianza para gestionar las cuentas en un contexto económico incierto.

Este jueves, a las 18:15 horas de la tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante la prensa para anunciar "dos cambios" en su ejecutivo. Ha anunciado dos nuevos nombres para ocupar el espacio que deja María Jesús Montero, la candidata socialista para las elecciones de Andalucía.

Desde ahora, Carlos Cuerpo será el nuevo vicepresidente primero y Arcadi España el ministro de Hacienda. Una decisión que, en opinión de la periodista Carmen Morodo, se toma ya en el tiempo de descuento del Gobierno de Pedro Sánchez. "Estamos en tiempo de salida", ha asegurado, para explicar que "no hay un proyecto de legislatura ni de Gobierno. Yo creo que estamos en un ciclo electoral que no se va a acabar hasta las próximas elecciones generales".

En este ambiente, Morodo entiende que los cambios se han producido en dos "carteras muy técnicas y sobre las que el presidente del Gobierno tiene que tener el control seguro".

Quizás, ha sorprendido que Sánchez no haya elegido a ninguna mujer para reemplazar a Montoro en los dos puestos. Rompe así la tradición de sus ejecutivos, en los que todas las vicepresidencias han sido ocupadas por mujeres.

Al final, "no hay ningún guiño al componente de género", ha criticado Morodo. "Lo que hace es apostar sobre seguro con dos personas que, entiendo yo, son de la máxima confianza entre ellos, para poder gestionar las cuentas" en un momento de incertidumbre, pues recuerda, no sabemos lo que va a pasar en la economía de España si se alarga la guerra en Oriente Medio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.