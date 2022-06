Cristina Pardo e Iñaki López han entrevistado a José Luis Martínez-Almeida en Más Vale Tarde, donde el alcalde de Madrid ha abordado la cuestión de la movilidad durante la cumbre de la OTAN que la próxima semana acogerá la capital.

A este respecto, el presentador ha bromeado afirmando que le preocupa que "tal y como esté el Nudo Norte, el convoy de Biden no acabe en la A3". "Señalícenlo bien, que yo me he perdido dos veces", ha pedido al regidor, que ha admitido que él mismo se perdió "el otro día" en esa zona. "Hay que señalizarlo bastante mejor", ha reconocido.

Además, Almeida ha aludido a la polémica por la gestión de la ola de calor la semana pasada. "Han dicho que la ola de calor es culpa de Ayuso y Almeida", ha aseverado. Un comentario al que López ha respondido con una broma sobre el nuevo look del primer edil: "Ojo, que igual esa barbita que se ha dejado ha subido la temperatura ambiente...". Puedes ver el divertido momento en el vídeo.