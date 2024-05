El boxeador profesional Antonio Barrul protagonizó una brutal pelea en un cine de León al ver a un hombre coger del cuello a su mujer y pegar a una niña. En Más Vale Tarde, Barrul cuenta cómo vivió los hechos, dejando claro en todo momento que no está orgulloso de haber actuado como lo hizo ni justifica la violencia.

El joven asegura que la actitud del maltratador le llevó a tener "un impulso" que le hizo actuar como quedó grabado en el vídeo de otra persona que se encontraba en la sala de cine, golpeando a este hombre de forma contundente. "Me llevó a la obligación de enfrentarme a él", confiesa Barrul.

"No me ha denunciado. Él no debe ser de León, conozco a todo el mundo de aquí y todos nos respetamos. Él ha venido a maltratar a su mujer al cine delante de niños, a pegar a una niña... Sé que la violencia no es el camino; soy deportista, soy boxeador y me gusta ser un referente para los niños. No estoy orgulloso de lo que he hecho, pero volvería a actuar así si veo un maltrato de un hombre a una mujer", afirma el boxeador.