Manuela afirma que lleva "toda la vida a dieta". Había probado de todo para adelgazar y apostó por tomarse unas pastillas supuestamente 'milagrosas' que han tenido gravísimas consecuencias para su salud.

"Me recomendaron unas pastillas que me prometían que iba a perder como 20 kilos en seis meses y menos mal que solo me las tomé dos, porque estoy pagando las consecuencias ya de por vida", relata en Más Vale Tarde.

Empezó a no encontrarse bien y, tras comprobar su tensión, la enviaron directamente al hospital. Cuando la doctora "vio lo que contenían, allí mismo las tiró a la basura": el medicamento que había estado tomando durante semanas "llevaba anfetamina".

Ahora, arrastra secuelas irreversibles: "Soy ya hipertensa de por vida", explica Manuela, que indica que ahora tiene que tomarse dos pastillas por ese motivo. Unas consecuencias para su salud que casi le cuestan la vida: "Como consecuencia de esa hipertensión me dio un ictus, podía haber quedado ahí y no lo cuento", relata. Puedes ver su testimonio completo en el vídeo que ilustra estas líneas.

La frase que delata un ingrediente prohibido

Tomar pastillas adelgazantes sin supervisión médica entraña enormes riesgos. Sin embargo, en Internet podemos encontrar anuncios de pastillas que contienen sustancias tremendamente peligrosas, como la sibutramina, prohibida en Europa y potencialmente mortal.

Un ingrediente que a menudo no aparece de forma clara en los anuncios, como el que promete perder de cinco a siete kilos al mes "sin esfuerzos". "Beberás mucha agua debido a un componente", apuntano obstante, una frase que delata que esas pastillas contienen este componente químico tan nocivo, cuyos riesgos detalla una endocrina en este vídeo: