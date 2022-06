Tomar pastillas adelgazantes sin supervisión médica entraña enormes riesgos para la salud. Y, sin embargo, en Internet podemos encontrar, a golpe de click, múltiples anuncios de pastillas supuestamente 'milagrosas' que en realidad contienen sustancias tremendamente peligrosas para el organismo.

Ejemplo de ello es un anuncio que promete perder de cinco a siete kilos al mes "sin esfuerzos". "Beberás mucha agua debido a un componente", advierte el anuncio, una frase que delata que esas pastillas contienen sibutramina, un componente químico muy nocivo.

Según explica la endocrina Ani de Hollanda, se trata de "una sustancia química que actúa en el cerebro aumentando los niveles de neurotransmisores" que "controlan la sensación de hambre y saciedad", por lo que "nos quitan el hambre a nivel del cerebro".

Sin embargo, tienen efectos secundarios, como el aumento de la temperatura corporal y la frecuencia cardiaca, así como de la sed, y otros muy graves: "A nivel cardiovascular pueden producir un aumento del riesgo de ictus, de infartos y, en definitiva, de muertes", alerta la especialista, que insiste en que "la mayoría de estos productos que podemos conseguir por Internet no son fiables".

La sibutramina está prohibida en Europa y, precisamente por eso, a menudo no aparece claramente en los ingredientes. Un equipo de Más Vale Tarde ha llamado a dos vendedores de estos medicamentos con referencia en sus anuncios a ese aumento de la sed o de sequedad en la boca. En uno de los casos, la vendedora asegura que las pastillas son legales, pero no es verdad. En el otro, nos reconocen que contienen sibutramina y que no es legal, tal y como puedes ver en el vídeo.