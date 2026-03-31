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Cierre de Ormuz

Bernardos llama a la calma sobre la escasez de petróleo en España: "Debería ser muy larga la guerra para que tuviéramos problemas"

El economista recuerda que, a diferencia de los países del sudeste asiático, España depende principalmente del crudo de EEUU, Canadá, México y Brasil.

bernardos MVT
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El economista Gonzalo Bernardos ha llamado este martes a la calma tras conocerse que la Comisión Europea ha pedido a todos los estados miembros que reduzcan el consumo de petróleo y gas, ante el previsible escenario de "costes crecientes y escasez de suministros".

Bernardos ha sostenido en Más Vale Tarde que en el caso de España "la guerra debería ser muy larga y debería estar cerrado mucho tiempo el estrecho de Ormuz para que tuviésemos problemas".

Según ha explicado Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, España tiene "muy diversificado" el suministro de gas natural y, en el caso del petróleo, depende principalmente del crudo de EEUU, Canadá, México y Brasil. "Ninguno de estos países tienen ningún problema para cumplir con sus objetivos de producción. En los próximos tiempos producirán algo más de lo que hacían", ha aseverado.

En una situación opuesta se encuentran los países del sudeste asiático que "tienen muchos problemas para conseguir petróleo porque tienen como principal suministrador las naciones de Oriente Medio".

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