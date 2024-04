El debate parlamentario de este miércoles Pedro Sánchez se ha referido a las leyes de "concordia" que han puesto en marcha PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana para sustituir las de Memoria Democrática y, en su respuesta, Santiago Abascal ha hecho referencia a la visita del presidente del Gobierno al Valle de Cuelgamuros de la semana pasada.

"Ha vuelto cerca de unas citas electorales otra vez el Sánchez necrófilo. (...) Ha asaltado una cripta para posar como hacen solo los salvajes. (...) ¿Qué sentirá al sacarse fotos con esos restos humanos?", ha señalado el líder de Vox en la Cámara Baja.

"El señor Abascal lo que tiene que hacer es estudiar un poco y dejar de decir sandeces, de no demostrar en cada palabra que dice que el único muerto que le interesa de la Guerra Civil es Franco y sus seguidores", sostiene Benjamín Prado, que añade: "A mí me da vergüenza ver a Abascal en el Congreso. Como español me da rabia tener a un tipo diciendo semejantes chorradas".