Javier Ortega-Smith volvía a ser protagonista de un episodio lamentable en el Congreso de los Diputados al insultar al diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, y llamarle "montonero tucumano". "Ortega-Smith lo único que quiere es que le hagan casito", apunta Iñaki López, mientras Tania Sánchez asegura que es "sorprendente" que el presidente de la Cámara no retirara este insulto del acta.

Juande Colmenero, por su parte, desvela en el vídeo sobre estas líneas que "no te puedes imaginar las cosas que se escuchan en el hemiciclo, pero de todos los partidos". "Lo primero que tiene que haber es un respeto por la propia institución", señala Benjamín Prado, que añade que "si no les da ni para eso, no pueden ser diputados".

El escritor explica que lo que realmente quiere decir Ortega-Smith al llamar "montonero tucumano" a Pisarello es "que es un terrorista". "Como cuando a cualquiera de origen vasco se le llama terrorista per se", responde Iñaki.