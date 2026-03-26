Beatriz de Vicente, sobre el ruido provocado por una pista de pádel: "Puede llegar a constituir un delito medioambiental y de lesiones"

La abogada expone que la vía que ha escogido el abogado de los vecinos de Carabanchel que están sufriendo el excesivo ruido de las pistas "es muy acertada".

Unos vecinos del barrio de Carabanchel, en Madrid, están sufriendo desde hace años el ruido de las pistas de pádel de un colegio. Como señala Iñaki López, el ruido de las pelotas al golpear contra las paredes y la cancha, los gritos de los jugadores o las potentes luces que iluminan las pistas han provocado sus continuas quejas.

Leo Álvarez señala que son 24 familias las que están sufriendo el continuo ruido ya que sus ventanas dan a esas pistas. "Lo han puesto en manos de un abogado y lo que ha hecho es meterlo en la fiscalía de Medio Ambiente por la vía penal", indica el periodista. Además, el letrado ha incorporado "varios informes en los que se acredita ansiedad, problemas psicológicos, trastornos de todo tipo porque no son solo los pelotazos, son los gritos y es la luz".

Además, también han solicitado al ayuntamiento informes "para ver si tienen la licencia que deben tener para poder alquilar esas pistas", añade Álvarez. El periodista expone que el ruido se mantiene desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche.

Beatriz de Vicente expone que la vía que ha escogido el abogado de estos vecinos "es muy acertada". "Más allá de si cumple o no con las ordenanzas municipales de ruidos o si tienen licencia, ya hay sentencias", indica. Beatriz recuerda que el Tribunal Supremo, por ejemplo, "condenó a un bar a cuatro años de prisión en 2014 por ruidos". De Vicente recomienda a los vecinos presentar todos los informes disponibles ya que ese exceso de ruido "puede llegar a constituir un delito medioambiental y de lesiones".

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