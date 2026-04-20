Beatriz de Vicente, tras el rescate del niño en un pozo de Toledo: "Un pozo clausurado tiene que estar bien sellado"

Beatriz de Vicente explica en Más Vale Tarde las posibles consecuencias administrativas y legales tras el rescate de un niño de tres años que cayó en un pozo en una finca de Toledo.

Este fin de semana, un niño de tres años fue rescatado tras caer en un pozo de 35 centímetros de ancho y 12 metros de profundidad en Turleque, Toledo. Los bomberos lograron sacarlo tras dos horas de trabajo. Aunque el menor sigue en el hospital con varios traumatismos, su vida no corre peligro, lo que contrasta con la trágica muerte del niño Julen en un incidente similar. En el programa Más Vale Tarde se discutieron las posibles responsabilidades legales del dueño de la finca. Bea de Vicente explicó que todo depende de la voluntad de los padres para reclamar daños y de si el pozo estaba correctamente sellado o no.

Este fin de semana hemos vuelto a contener la respiración al conocer que un niño de tres años ha tenido que ser rescatado tras caer en un pozo de solo 35 centímetros y unos 12 de profundidad. Tras dos horas de arduos trabajos, los bomberos de Toledo lo rescataron. Ha ocurrido en Turleque, en Toledo.

Un caso que nos ha hecho recordar la trágica muerte del niño Julen, en otro pozo similar, pero que ha acabado con un final feliz. El menor fue rescatado y, aunque sigue en el hospital por tener varios traumatismos, su vida no corre peligro.

Pese a ello, este lunes en Más Vale Tarde, se han preguntado qué habría pasado de acabar con otro final. Qué responsabilidades penales o civiles tendría el dueño de la finca en la que se encuentra el pozo en cuestión. Y Bea de Vicente ha sido muy clara: todo depende de "la voluntad de los padres de reclamar por los daños de su hijo".

"Aquí hay dos vertientes", ha explicado. Una es la administrativa, que tiene que descubrir si "es un pozo legal o uno ilegal", "si lo tenía tapado correctamente o no". De aquí podrían derivarse sanciones administrativas, el pago de una multa.

Por otro lado, saber en qué estado estaba realmente el pozo. "Por que la realidad es que si yo tengo un pozo clausurado, tiene que estar sellado y bien sellado, que no lo puedes abrir. En el caso de Julen, recuerda, "también se condenó al pago de más de 600.000 euros por el rescate".

Y "si está activo, tiene que tener hasta valla perimetral". Así que "hay que ver qué es lo que ha ocurrido"

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