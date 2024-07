Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de entrevistar a varios de los becarios mexicanos de Nacho Cano en 'Malinche', que vertían graves acusaciones en las que denunciaban amenazas por parte de la Policía y "abuso de poder".

"Yo no sé cómo trabaja la Policía en su país, pero en el mío somos muy escrupulosos con las víctimas", les responde el agente Serafín Giraldo en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda que "siempre se graban todo este tipo de declaraciones, se les pone a firmar y si quieren lo hacen y si no, no". "Están en su derecho de acusar, pero ojo porque pueden volverse en su contra", afirma.

Beatriz de Vicente, por su parte, asegura que "este relato me suena completamente dantesco": "Un policía sabe perfectamente que si fuerza a alguien a entregar un móvil, inmediatamente está anulando la prueba", explica la abogada, mientras Cristina Pardo se pregunta "¿Si estuvieran en unas condiciones irregulares en nuestro país lo estarían diciendo a riesgo de perder una oportunidad laboral muy digna?".