Beatriz de Vicente defiende el derecho de Noelia a la eutanasia: "Ha pasado todos los tribunales"

La abogada señala que la mitad de las personas que solicitan la eutanasia no se les concede. De Vicente expone que la joven ha racionalizado su derecho a morir, demostrando que cuenta con capacidad para decidir.

La eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años que la solicitó en 2024, ha sido una cuestión que también ha llegado al Congreso de los Diputados. Carlos Flores, diputado de Vox, ha señalado que se va a "ejecutar" a una joven debido a la ley aprobada por el PSOE. Enrique Santiago, de Sumar, ha respondido que la eutanasia "es un derecho" y que el partido ultra no debe cuestionar la decisión de Noelia.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha señalado que respeta la decisión de la joven y que, además, su decisisón esta avalada por la ley. Patxi López ha secundado las palabras de la ministra, mostrando su respaldo a la decisión de Noelia. Desde el Partido Popular, por otro lado, no han querido hablar sobre la decisión de la joven como tal, pero consideran que este caso particular es "un fracaso del Estado".

Carmen Morodo considera necesario que la política "saque las manos de este tema". "Quienes más están elevando el grito son aquellos que siempre defienden que hay que cumplir la ley y que la han defendido con firmeza en otros asuntos", añade.

Beatriz de Vicente defiende el derecho de Noelia a poder tener una muerte digna. La abogada expone que más de la mitad de las personas que solicitan la eutanasia "no se les concede". "No se ha permitido la eutanasia a un enfermo mental, con incapacidad para decidir", añade. Beatriz indica que la joven "ha pasado todos los tribunales". "Era impactante escuchar cómo ha racionalizado su deseo de morir", expone. "Obligar a otro a vivir una vida terrible es absolutamente cruel", concluye.

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