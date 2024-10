Cristina Pardo comenta que, según ha publicado 'El Confidencial', Iñigo Errejón "llevaba en terapia por adicción al sexo y a sustancias desde hace meses". Irene Rupérez añade que ha podido hablar con el entorno cercano al exportavoz de Sumar, y le han contado que "su peor etapa fue cuando abandona Podemos, crea Más Madrid y Más País, todos esos años donde se vio un poco más solo que ahí fue donde empezó una decadencia que ha durado hasta principios de 2024 cuando se pone en manos de profesionales".

Beatriz de Vicente indica que "la adicción al sexo o a las drogas, per se, no es un atenuante si no se relaciona directamente con los hechos". "Hay muchos sujetos que son adictos a las drogas pero no se ha podido demostrar que durante una actividad criminal tuvieran afectadas sus capacidades por esa adicción", añade.

"Habría que demostrar, ahora es imposible, que aquel día, hace tres años, él tenía tal impregnación de cocaína que sus capacidades intelectivas o volitivas estaban mermadas", argumenta. Cristina plantea el escenario de que la denuncia termine en un juicio contra él y la defensa decide llevar un informe según el cual se expone que ha sido adicto. "Lo probable es que te dijera un tribunal, un juez o una sentencia, 'no ha quedado acreditada, sí la existencia de la adicción pero no el nexo causal entre esa adicción y los hechos'", indica la abogada.