Bea de Vicente, sobre el registro del zulo de la casa de Traspinedo: "Es muy relevante pase lo que pase"

La abogada ha explicado, sobre la actitud del sospechoso del asesinato de Esther López, que "en las tácticas policiales suele ser mucho más rentable que el sujeto esté tranquilo a generar situaciones de ansiedad": "Eso del poli malo presionando no suele funcionar".

La Guardia Civil ha inspeccionado durante más de cuatro horas el zulo de la casa de Traspinedo que pertenecía a Óscar, principal sospechoso del asesinato de Esther López, y que vendió hace unos años. El nuevo dueño descubrió por casualidad esta estancia secreta que no se detectó en el primer registro y que está anegada de agua.

Durante el registro, el principal sospechoso ha estado presente saliendo y entrando de forma continua de la vivienda. La abogada Bea de Vicente ha señalado este jueves "tiene derecho por ley a estar presente durante el registro". "El hecho de que quizá no se sienta un poco cómodo, bueno, pues también favorece a, quizás, la obtención de información, saber cómo se comporta. De todas formas, en las tácticas policiales suele ser mucho más rentable que el sujeto esté tranquilo a generar situaciones de ansiedad. Eso del poli malo presionando no suele funcionar", ha asegurado.

"Creo que es muy relevante este registro pase lo que pase", ha remarcado. "Si no hay restos, porque para la familia le permite también ir reconstruyendo qué ocurrió aquella misteriosa noche y descartar que el cuerpo, de estar, hubiera estado allí. Y, si los hay, porque nos permite encajar una pieza de este extraño puzle", ha explicado.

Sobre por qué el sospechosos sigue en libertad, De Vicente ha recordado que "todavía no se ha pedido una comparecencia para que entre en prisión". "Él está en libertad provisional, con la cercanía del caso y dependiendo de lo que pase ahora, como bien dices, si el riesgo de fuga aumenta, se podría pedir perfectamente una comparecencia de ingreso en prisión".

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