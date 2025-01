Bea de Vicente ve "incoherencias" en la denuncia de Mouliaá contra Errejón: "No digo que mienta ni que falte a la verdad, pero..."

La abogada destacó las discrepancias en el testimonio de la actriz, señalando contradicciones en sus relatos, como que el beso no pudo ser "una broma", "muy violento" y "de risa" a la vez. "Son tres percepciones completamente opuestas", afirmó.

La abogada Bea de Vicente ha analizado en Más Vale Tarde las declaraciones realizadas en ante el juez por Elisa Mouliaá, tras la denuncia presentada por la actriz en octubre de 2024, en la que acusa a Íñigo Errejón de agresión sexual. Durante el análisis, la abogada ha destacado las posibles incoherencias en el testimonio de Mouliaá, mientras el presentador, Iñaki López, matizaba sus comentarios.

Bea de Vicente aseguró que, aunque no cuestiona la veracidad de la denuncia, observa contradicciones en la declaración de la actriz. Según explicó, Mouliaá declaró no tener conexión con Errejón, pero también mencionó que lo invitó "por cortesía" porque "quería conocerle". "Esos puntos no encajan", afirmó la abogada.

Además, Bea De Vicente analizó las diferentes versiones dadas por Mouliaá sobre el primer contacto físico entre ambos. Según el testimonio, el beso inicial pasó de interpretarse como "una broma" a describirse como "muy violento" y, posteriormente, al Ministerio Fiscal, señaló que "le dio risa". "Son tres percepciones completamente opuestas", afirmó la abogada.

El presentador Iñaki López intervino para matizar: "Puede ser un beso violento que provoque risa nerviosa, una reacción ante la sorpresa o incomodidad". A lo que Bea de Vicente respondió que la coherencia en los detalles es crucial en casos judiciales.

La abogada también comentó sobre el relato de Mouliaá en relación con los eventos posteriores en la habitación, señalando discrepancias entre sentirse "incómoda", hablar de "violencia" y, finalmente, describir "forcejeos". "Sentirse incómoda y oponer resistencia física son cosas muy diferentes", concluyó.