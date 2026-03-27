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Estado del bienestar

Bea de Vicente critica que la Sareb quiera desahuciar a Maite tras quebrar la promotora de su piso: "Esto no es okupación, es un derecho abusivo"

La abogada afirma que cuando una empresa compra viviendas alquiladas, lo normal es que se pongan "en la disposición del arrendador activo".

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Bea de Vicente ha valorado este viernes el caso de Maite y sus vecinos, que viven bajo una amenaza de desahucio constante desde que la Sareb se adueñó del edificio tras la quiebra de la promotora de alquiler.

"Creo que hay un problema serio porque estamos metiendo cosas muy diferentes en un mismo saco. No se puede llamar okupa a esta situación. Una cosa es la usurpación de vivienda delictiva (dar una patada a la puerta), el inquiokupa, que es un estafador… Luego está la situación de ruina sobrevenida", ha opinado en Más Vale Tarde.

La abogada ha explicado que cuando una persona o empresa compran viviendas "con 'bicho'", es decir, con inquilinos, lo normal es que "compran con ese sujeto y se ponen en la posición del arrendador activo". Sin embargo, en esta ocasión la Sareb "no se ha hecho cargo de los alquileres que tenía el anterior propietario".

"Esto que estamos viendo es terrible y no me gusta que lo llamemos okupa. Esto no es okupación, no es usurpación. Es un derecho abusivo, una situación que requiere intervención estatal", ha defendido De Vicente, que ha insistido en que "no se entiende que el nuevo propietario no se coloque en la posición del anterior arrendador".

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