Bea de Vicente critica que la Sareb quiera desahuciar a Maite tras quebrar la promotora de su piso: "Esto no es okupación, es un derecho abusivo"

La abogada afirma que cuando una empresa compra viviendas alquiladas, lo normal es que se pongan "en la disposición del arrendador activo".

Bea de Vicente ha analizado el caso de Maite y sus vecinos, quienes enfrentan un desahucio desde que la Sareb adquirió su edificio tras la quiebra de la promotora. En su intervención en Más Vale Tarde, De Vicente destacó que no se debe etiquetar esta situación como okupación, diferenciándola de la usurpación delictiva. Explicó que cuando una entidad compra viviendas con inquilinos, debería asumir el rol del arrendador, algo que la Sareb no ha hecho. De Vicente calificó la situación como un abuso de derechos que necesita intervención estatal, criticando que el nuevo propietario no respete los acuerdos previos de alquiler.

Bea de Vicente ha valorado este viernes el caso de Maite y sus vecinos, que viven bajo una amenaza de desahucio constante desde que la Sareb se adueñó del edificio tras la quiebra de la promotora de alquiler.

"Creo que hay un problema serio porque estamos metiendo cosas muy diferentes en un mismo saco. No se puede llamar okupa a esta situación. Una cosa es la usurpación de vivienda delictiva (dar una patada a la puerta), el inquiokupa, que es un estafador… Luego está la situación de ruina sobrevenida", ha opinado en Más Vale Tarde.

La abogada ha explicado que cuando una persona o empresa compran viviendas "con 'bicho'", es decir, con inquilinos, lo normal es que "compran con ese sujeto y se ponen en la posición del arrendador activo". Sin embargo, en esta ocasión la Sareb "no se ha hecho cargo de los alquileres que tenía el anterior propietario".

"Esto que estamos viendo es terrible y no me gusta que lo llamemos okupa. Esto no es okupación, no es usurpación. Es un derecho abusivo, una situación que requiere intervención estatal", ha defendido De Vicente, que ha insistido en que "no se entiende que el nuevo propietario no se coloque en la posición del anterior arrendador".

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