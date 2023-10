Roni Kaplan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha defendido en una entrevista en Más Vale Tarde que su conflicto y su guerra es "contra los terroristas palestinos" y que como ejército de un país democrático quieren "maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles".

Para ello, dice, piden a los civiles que evacuen la zona del sur de la Franja de Gaza para que salgan de la zona de combate, que es una zona peligrosa. Además, responde a los periodistas Iñaki López y Cristina Pardo que si están "preocupados por el estado de los civiles", que pregunten a los terroristas de Hamás.

"La gente en Gaza no sabe a dónde ir porque no hay prácticamente ningún lugar seguro", ha cuestionado entonces el presentador, y sin responder, Kaplan responde: "Iñaki, ¿qué le diría usted a nueve millones de israelíes que sienten miedo de que les puedan entrar en sus casas, que los violen, los maten y los decapiten. ¿Qué les diría usted, cuénteme?". "¿Quiere que no luchemos?", le ha espetado al presentador.

"No tenemos ningún tema con la población civil en la Franja de Gaza ni con el pueblo palestino, pero cuando tienes un grupo terrorista que se mimetiza con la población no tienes otra forma que intentar luchar yendo a buscarlos", ha relatado el entrevistado, asegurando que Israel "no ocupa la Franja de Gaza desde el año 2005".

Así, ha asegurado que están "listos para ingresar por tierra a la Franja de Gaza, entrar en un nido de terroristas y restaurar la seguridad en la población civil", ha zanjado. Y sobre si el conflicto podría extenderse por el Líbano, ha mantenido lo siguiente: "Si Hezbolá nos sigue provocando, nos va a acabar encontrando, no lo vamos a tolerar".