Argemino Barro explica "la nueva normalidad en Washington" con Trump: "Nos ha adormecido el sentido de lo que es un escándalo"

El periodista ha resaltado que el presidente de EEUU "utiliza una técnica propagandística llamada 'inundar la zona'", que consiste en que "pasan tantísimas cosas a la vez que es imposible para los periodistas o para la oposición centrarse en todo".

Solo 15 minutos antes de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunciara que posponía cinco días su ultimátum a Irán, alguien se embolsó millones de dólares. Vendió miles de barriles de petróleo, sabiendo, muy probablemente que, en cuanto Trump anunciara que daba cinco días más de tregua, el precio bajaría, como pasó. A esa hora, esa compra de 6 millones de barriles era absolutamente inusual: eran las 6 de la mañana en la costa Este. Está claro que estaban operando con información privilegiada, lo que es ilegal.

Fue hacia las 7 de la mañana local (12 del mediodía española) del lunes cuando el presidente de EEUU anunció que había pedido a su Departamento de Guerra, liderado por Pete Hegseth, que pospusiera todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días.

El uso de información privilegiada para lucrarse de esta forma es ilegal. De hecho, el periodista Argemino Barro ha explicado desde Detroit en Más Vale Tarde que a "algunas personas les han caído 20 años de cárcel por el uso de información privilegiada, especialmente si están relacionadas con el Gobierno".

Tras esto, sin embargo, ha señalado que "lo que ocurre con Donald Trump es lo que llaman frontalidad, que todo se hace de una manera tan abierta, tan frontal y tan exagerada que nos ha ido adormeciendo un poco el sentido de lo que es un escándalo o lo que no es un escándalo".

"Es un patrimonialista, una persona que no diferencia lo personal de lo privado, lo público de lo privado, lo personal de lo político y que acompaña su política exterior y sus acciones de operaciones para enriquecerse a él mismo y a su círculo. Hay montones de ejemplos con los países del Golfo, con acuerdos firmados con Vietnam. También ocurrió algo parecido respecto a la información privilegiada con los aranceles el año pasado. Y esta es la nueva normalidad en Washington", ha afirmado.

Sobre si esto está llenando los debates televisivos en el país, Barro ha apuntado que "el ciclo informativo" en EEUU "ahora mismo dura 24 horas". "Esto a lo mejor no dura ni una mañana. Mañana ya no se hablará de esto y aparte están ocurriendo muchas cosas", ha asegurado.

A continuación, ha resaltado que "Trump utiliza una técnica propagandística llamada 'inundar la zona'". "Y es que pasan tantísimas cosas a la vez que es imposible para los periodistas o para la oposición centrarse en todo. ¿En qué nos centramos hoy? En la guerra de Irán, en la corrupción, en la policía paramilitar desplegada en los aeropuertos de un día para otro. Nos centramos en lo que hace la familia de Donald Trump. Nos centramos en Ucrania, en América Latina, en Venezuela, en Cuba y al final es imposible tener un debate público porque está fragmentado en 100.000 piezas y al mismo tiempo, en este mundo de confusión, avanza la agenda de Trump a pasos agigantados", ha remarcado.

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