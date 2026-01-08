Narcisismo maligno, moratones en las manos, tobillos hinchados...: qué hay detrás de las imitaciones y declaraciones de Trump

Más Vale Tarde ha hecho un repaso por las últimas declaraciones y apariciones del presidente de EEUU después de que varios expertos hayan puesto en duda su salud.

Las últimas decisiones tomadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, como atacar Venezuela y capturar a su líder Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, así como las posteriores histriónicas imitaciones que ha hecho del presidente francés, Emmanuel Macron, o atletas trans han abierto un profundo debate. De hecho, un experto ha señalado que Trump podría padecer narcisismo maligno, una característica que también tenía Hitler.

Por esta razón, Más Vale Tarde ha hecho un recopilatorio de todas las frases fuera de tono que ha emitido el líder republicano en los últimos meses. "Soy el rey"; "Me están besando el culo"; "Esa guerra no habría ocurrido si yo fuera el presidente"; "¡Cállate! ¡Cállate cerdita!"; "Eres lo peor, ya empezamos... ¡Venga ya!"; ¿De dónde vienes? Tu líder viene muy pronto, le hablaré de ti y tu mal tono". Casi todas estas expresiones de Donald Trump se han producido en ruedas de prensa ante periodistas.

Asimismo, es necesario recordar cuando estando en campaña acusó a los migrantes de comer gatos y perros o cuando en el funeral del golfista Arnold Palmer decidió hablar de sus genitales. "Cuando se duchaba con otros profesionales salieron de allí diciendo: 'Dios mío, esto es increíble', tenía que decirlo", expresó Trump.

Donald Trump y los chequeos médicos

Por otra parte, otra de las polémicas que han salpicado al presidente de Estados Unidos en los últimos meses ha sido el de su estado de salud. El líder republicano ha asegurado que se hace chequeos mentales con cierta asiduidad. "Creo que todos los presidentes y vicepresidentes deberían estar obligados a hacerse exámenes cognitivos, test mentales. Soy el único que se hizo un test cognitivo. Si no me hago exámenes médicos es porque estoy ocupado", señaló en una rueda de prensa.

Sin embargo, expertos señalan que estos test no se hacen con tanta frecuencia si no hay un motivo detrás. "No se hacen estos test cada dos por tres, ni se usan como evidencia de que estás bien a nivel cognitivo. No, de hecho, a aquellos que le hacen el test de Montreal con ese nivel de frecuencia es porque están preocupados por la aparición de la demencia en una etapa temprana o deterioro cognitivo. Nos preocupamos por la pérdida de memoria, a lo mejor, a la gente se le está olvidando el pensamiento lineal", ha afirmado el neurocirujano Sanjay Gupta.

Las inoportunas siestas de Trump y sus moratones

Además, Trump siempre ha criticado a su antecesor Joe Biden por quedarse dormido en momentos en los que no era oportuno. Tanto es así, que en los carteles que ha instalado tras las imágenes de cada presidente en la Casa Blanca le ha llegado a apodar como 'Sleepy Joe' (Joe dormilón). Sin embargo, el pasado sábado, en la conferencia donde se explicaban los pormenores de la operación militar llevada a cabo en Venezuela, se le pudo ver cerrando los ojos en directo. No era la primera vez, de hecho, ha llegado a quedarse dormido en lo que aquí podríamos denominar Consejo de Ministros o en reuniones con líderes internacionales.

Por último, los estadounidenses han mostrado su preocupación después de que el propio líder republicano haya reconocido que utiliza maquillaje para tapar los moratones que sospechosamente le han aparecido en las manos. Asimismo, se ha podido apreciar en distintas fotografías como sus tobillos están hinchados. No obstante, Trump ha señalado recientemente que esto se podría deber a que toma muchos analgésicos. "Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y yo no quiero sangre espesa circulando por mi corazón. Quiero sangre bonita y diluida. Ellos preferirían que tome la dosis más baja, pero tomo la más alta desde hace años y es lo que provoca la aparición de moratones", justificó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.