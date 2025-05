Ana Pastor describe a Richard Gere tras entrevistarle: "Me ha parecido inteligente, valiente y muy divertido"

Este domingo, en un especial de El Objetivo, Ana Pastor entrevista a Richard Gere. El actor, ahora residiendo en España, ha hablado sin tapujos de prácticamente todos los asuntos y, tras haber estado con él, la periodista ha relatado en Más Vale Tarde qué le ha parecido el artista estadounidense.

"Me ha parecido inteligente, valiente y muy divertido. Tiene un discurso... yo no he escuchado a ningún actor de Hollywood hablar así de Netanyahu o Trump. La entrevista la hemos hecho en el puerto de Badalona, donde está el Astral (el barco de Open Arms). Y luego es muy divertido", ha apuntado.

Ana Pastor ha mostrado un momento de la entrevista donde le pregunta a Gere cómo lleva la fama y que le graben todo el tiempo, momento en el que el actor ha tirado de humor señalando cuánta gente había presente durante la charla: "Hay ocho amigos aquí y tengo un montón de amigos aquí. Gira la cámara (mostrando toda la gente presente".

En definitiva, la periodista ha acabado muy sorprendida con el buen carácter del actor, del que ha apuntado que en los últimos años se le conoce más por sus labores sociales: "Tiene un recorrido profesional enorme, pero está siendo más noticia por las causas sociales que defiende".