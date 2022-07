Miriam, víctima de un pinchazo en una discoteca de Barcelona, ha señalado en Más Vale Tarde que una amiga le ha contado que "fue el viernes por la noche a una discoteca en la que pincharon a cinco chicas y un chico". "No se sabe todavía lo que ha pasado, pero mi amiga pudo ver cómo una persona mayor tenía una jeringa en la mano", ha indicado, al tiempo que ha dicho que va a ir con su amiga a los Mossos "para dar detalles de cómo era esta persona" que portaba la jeringa.

En este sentido, la joven ha apuntado que imagina "que lo que pincharon a esos seis chicos fue la misma sustancia" que le pincharon a ella unos días antes mientras bailaba con sus amigas de madrugada en una discoteca de Barcelona. Y es que tal y como ha contado Miriam, estaba de fiesta en un local cuando notó "un pinchazo en el muslo izquierdo".

En ese momento, la joven, que había escuchado en la noticia casos de chicas a las que habían pinchado, acudió "directamente al vigilante de seguridad de la discoteca para pedirle ayuda". "Me sentó en el sofá y a los ocho o diez minutos me desplomé, me quedé seminconsciente, estaba muy mareada, con la visión muy borrosa y no tenía potestad ninguna. Si me llegan a decir que vaya al banco y saque todo el dinero que tengo, lo hago", ha expresado. En este vídeo, su duro testimonio sobre la pesadilla que vivió la madrugada del 26 de julio y que le ha dejado "el miedo en el cuerpo".