La selección de la canción 'Zorra', de Nebulossa, para representar a España en el Festival de Eurovisión ha despertado todo tipo de críticas en algunos sectores, que cargan contra el uso de esta palabra.

Para Iñaki López, "no creo que sea una reivindicación de la palabra zorra, sino una forma de muchas mujeres de defenderse frente a quienes, de una forma completamente injusta, utilizan ese término como insulto". "Es un intento de cambiar el concepto del término", añade Gonzalo Miró en el vídeo sobre estas líneas.

"¿Por qué no nos quedamos con la acepción de astuta?", se pregunta Beatriz de Vicente, que asegura que "yo puedo decir de mí 'soy muy zorra porque soy una mujer astuta', ¿por qué me tengo que estar llamando prostituta si me llamo zorra?, comenta. "Oigan señores, que es la séptima acepción del diccionario", recuerda vehemente la abogada, que se reafirma: "¿Por qué no te quedas con que soy zorra porque soy hábil, lista y astuta?".