Con la elección de la canción 'Zorra', de Nebulossa, para representar a España en el Festival de Eurovisión 2024 ha saltado la polémica, pues por el uso de esta palabra el certamen podría censurar la letra. Más Vale Tarde lo analiza en el vídeo sobre estas líneas, donde Iñaki López se muestra especialmente duro.

"Estamos poniéndonos la venda antes de la herida", apunta María Claver, a lo que Iñaki López responde contundente en el vídeo sobre estas líneas: "¿No te parece grave que exista un libro de estilo de Eurovisión donde haya palabras prohibidas, en un festival teóricamente del arte y de la libertad?".

"No me sorprende nada Eurovisión, porque es una cosa bastante rancia, pero que exista la censura me parece tremendo", prosigue el presentador, que asegura que "parece que está la Conferencia Episcopal escribiendo las normas". "Yo no lo voy a ver, porque participando Israel, no me interesa mucho", sentencia.