Corinna ha estrenado un nuevo capítulo de su podcast. En esta nueva edición, 'Matar a Dumbo', la princesa alemana describe la caída del rey emérito en su viaje a Botsuana, cuando se rompió la cadera y acabó pidiendo perdón a los españoles. Corinna afirma que Juan Carlos I se cayó de noche y no fue hasta la mañana siguiente cuando se enteró de lo ocurrido. "No me acuerdo, pero creo que anoche me caí", esas fueron las palabras que, presuntamente, le habría dicho el rey emérito entonces.

La amiga del monarca ha afirmado que la caída fue grave: "El equipo me dijo que tenía una hemorragia interna y que tenían que llevarlo a un hospital de inmediato. "El alcohol le había nublado la memoria, pero Juan Carlos I se había caído. Salió tambaleándose de la tienda de campaña para ir al baño y tropezó con la raíz de un árbol o una piedra, cayéndose al suelo con un ruido sordo", ha expuesto.

Corinna también ha explicado cómo fue el momento en el que tuvieron que evacuar al rey: "Mi reacción inicial fue la de conseguir un vuelo de evacuación médica porque teníamos un jefe de Estado con hemorragias internas. Él negaba todo el rato con la cabeza y decía: 'No, no, no, ¿podemos usar tu avión?". Puedes escuchar su relato en el vídeo principal de esta noticia.