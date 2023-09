El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, habla en Más Vale Tarde sobre el caso de los jóvenes que han creado fotografías de menores desnudas con inteligencia artificial. "Apabullado" por la reacción nacional e internacional del tema, Ramírez deja claro que estamos ante un "episodio de violencia de género".

"Hay que parar esto como haga falta. Que se sepa la trascendencia que pueda tener", asegura. Además, cuenta que ha hablado con los padres de los autores de estas fotografías, quienes están "colaborando" con la investigación pese a estar "apesadumbrados" por la actitud de sus hijos.

"Es importante que haya una sensibilización. No es una gamberrada, es un delito", insiste, dejando claro que los padres de los autores "están colaborando" con la investigación para esclarecer lo sucedido. "Hay que dejar trabajar a la Policía y esperar que no se vuelva a repetir. Esperemos que no se repita en ningún sitio", sentencia.