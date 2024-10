Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en el Congreso de los Diputados después de que la Audiencia Nacional haya pedido al Tribunal Supremo imputar a José Luis Ábalos. El líder popular, además, ha acusado al PSOE de querer controla el Consejo de Administración de Radio Televisión Española por que tienen "mucho que esconder".

Alan Barroso afirma que le parece "curioso" escuchar al líder popular "hablar de televisión pública libre habiendo hecho lo que ha hecho la Televisión Gallega o, por ejemplo, en Telemadrid donde se vimos en vivo y en directo como se casaba Almeida".

"Me parece fatal que haya control político en los medios pero estoy relajado porque pensaba que Alberto Núñez Feijóo se había quedado mudo", añade. "Si sigue pensando que no reunirse con el presidente es un error, como decía apenas hace tres semanas, pero desde que Ayuso ha dicho que no se quiere reunir, está completamente callado... parece que con esa cosa en concreto sigue mudo", afirma. "Prefiere hablar de Ábalos que, evidentemente, es muy preocupante, pero las cosas que han presentado ellos igual debería decir algo también", concluye.