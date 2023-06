Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido a Carlos Flores (Vox), condenado por violencia de género y cabeza de lista de la formación de extrema derecha por Valencia en las generales. Aguirre alega que el caso de Flores no fue "violencia física", sino violencia "psíquica o verbal".

"En un divorcio, es posible que haya palabras más altas que otras. Ha pedido perdón a su mujer y a sus hijos y ha cumplido su condena", alega Aguirre, que también critica las etiquetas de antiabortista y ultracatólica de Llanos Massó (Vox), la persona designada como presidenta de las Cortes Valencianas, como si esas palabras "fueran un insulto".

"¿Por qué no se puede ser antiabortista? Yo personalmente creo que no es un derecho, pero creo que nadie tiene que ir a la cárcel por abortar. El aborto no me parece un derecho, me parece un fracaso en todos los casos", asegura Aguirre.