Durante su última estancia en Sanxenxo, hemos visto al rey emérito más delgado que en anteriores ocasiones, un cambio físico que la periodista María Eugenia Yagüe atribuye a que Juan Carlos I habría estado practicando el ayuno intermitente. Pero, ¿es esto recomendable para cualquiera o para personas de la edad del ex jefe del Estado?

El nutricionista Pablo Ojeda sostiene que el ayuno intermitente "clínicamente tiene muchísimos beneficios": "El ser humano evolutivamente está acostumbrado a no comer", incide el experto, que precisa que esta práctica "mejora el perfil de la glucosa en sangre" y "favorece la autofagia celular".

No obstante, Ojeda lanza una advertencia: "¿Es para todo el mundo? Absolutamente no", sentencia el nutricionista, que incide en que "la nutrición debe ser individualizada, y más cuando los trastornos de la conducta alimentaria son la segunda causa de enfermedad crónica en adolescentes anteriormente". "Si el rey emérito no tiene problemas con la comida, tiene unos médicos personales al lado y quiere hacer ayuno intermitente, estoy convencido de que a nivel clínico habrá mejorado bastante en muchísimos perfiles y habrá bajado peso", resume.

Pero, ¿qué es exactamente el ayuno intermitente? Ojeda explica que consiste en "no comer en un espacio de tiempo determinado". "Por norma general, el que más beneficio tiene es el 16/8: durante 16 horas no comes nada y durante ocho horas comes las calorías correspondientes al día", afirma. No obstante, el experto insiste en que la pauta nutricional más recomendable "siempre va a depender de la persona". Puedes escuchar su explicación completa en el vídeo.