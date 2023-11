Tras una edición especial que comenzaba pasadas las 15:30 horas, Más Vale Tarde despide su cobertura de la primera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez desde la manifestación en la sede del PSOE en la calle Ferraz, a donde se ha trasladado Santiago Abascal y los diputados de Vox tras abandonar el Congreso.

En ese momento, Iñaki López cierra el programa con un 'consejo' relacionado con la polémica protagonizada por Isabel Díaz Ayuso en el Congreso: "Coman mucha fruta, que es muy sana", recomienda en el vídeo sobre estas líneas.

Sin embargo, el presentador no se percata de que todavía queda conectar con Rodrigo Blázquez para pasarle el 'testigo informativo': "Perdona, que ya llevo cinco horas de programa y ya no sé lo que me digo", se disculpa en un divertido momento.