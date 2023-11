El 30% de los españoles padecen de insomnio y más de la mitad reconoce no poder dormir bien, según un estudio. Y, es que, a esto hay que sumar otros factores que afectan a la calidad del sueño, como pueden ser los problemas respiratorios y los ronquidos.

Por eso, Más Vale Sábado se ha puesto en contacto con el doctor Segarra, que ha visitado el plató del programa para desmontar falsos mitos sobre cómo dejar de roncar y critica algunos trucos caseros que se han transmitido de generación en generación.

"Me han dicho que con una pelota de tenis una persona puede dejar de roncar", ha comentado Adela González, que preguntaba al experto dónde hay que ponérsela y si es cierto que este truco funciona. "No, no funciona", ha aclarado, ya que "hay algunas personas que roncan solo cuando están bocarriba, es el ronquido posicional". De hecho, "cuando estas personas duermen de lado respiran mejor y puede dejar de roncar". Por lo que el truco de la pelota no sirve de nada, solo para hacer "moratones".

Algo parecido sucede con las tiras nasales: "Tampoco sirven de nada", ha comentado el doctor. ¿La razón? Aunque se abren las fosas, lo cierto es que "el aire sigue encontrándose la obstrucción en la garganta". Escucha su intervención al completo en el vídeo principal de la noticia.