Toñi Moreno reconoció en Más Vale Sábado que "encantaría" enamorarse porque, según dijo, cuando estás enamorada, te encuentras "en otro estadio diferente". Sin embargo, la periodista dijo que esto "no lo puedes buscar", sino que es algo que "llega, y que cuando llega, te arrastra y puede con todos tus cimientos".

Además, la presentadora señaló que ha tenido que ir a terapia en "muchos momentos" de su vida, y que Laura Rojas-Marcos es "una de las personas más importantes" de su vida porque le ha ayudado mucho a conocerse. "A partir de cumplir 50 años, he tenido un aprendizaje personal, he sabido qué no quiero volver a vivir", confeso Moreno, quien expresó que le gustaría que la próxima persona de la que se enamore "no sea una relación tóxica". "En algún momento, he vivido una relación parecida, pero eso lo buscas tú y te lo trabajas tú y no tienes que echarle la culpa a nadie. Eres tú la que tienes que quererte a ti misma para poder querer bien y de una manera bonita a los demás", defendió.

En este sentido, la periodista afirmó que "la terapia te hace ver dónde fallas tú y por qué buscas un tipo de perfil". "Yo he ido a terapia muchas veces, no solo con las rupturas sentimentales. Cuando se murió mi padre, yo necesité que me dieran herramientas, porque yo pensé que en la vida iba a volver a ser feliz. Yo, desde que murió mi padre, trabajo la felicidad y la alegría porque él no se quería ir, así que yo tengo la obligación moral de vivir cada segundo como si fuera el último", expresó Moreno.