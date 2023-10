El productor y traductor,Kayed Hamad, conecta con Más Vale Sábado para hablar de cómo están viviendo los gazatíes la llegada de 20 camiones de ayuda humanitaria: "Esto se reparte entre la gente que trabajan en el terminal, no alcanza". Y denuncia que "todo es teatro" porque "no sirve", ya que no es suficiente para la población.

Y, es que, antes de la guerra estaban entrando 5.000 camiones de ayuda diarios. "Es una pobrecita propaganda que no vale cuatro duros", critica, para acto seguido exclamar: "¡¿Qué son 20 camiones!?". "Es muy poco en comparación con lo que necesitamos. Queremos que entren todas las ayudas humanitarias y que se repartan porque a este paso necesitamos un año y medio para salvar a la gente que está muriendo con solo 20 camiones", denuncia en su intervención, que puedes ver al completo sobre estas líneas.