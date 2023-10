"¿Crees que la princesa Leonor no va a reinar?". Es la pregunta que los conductores del programa Más Vale Sábado han planteado a la columnista María Eugenia Yagüe, quien ha respondido así: "No lo sabemos. Ojalá sí. Ojalá siga el curso de la historia tal y como lo tenemos previsto".

Sin embargo, ha agregado a continuación: "No soy adivina". La formación militar de Leonor es otro de los temas que ha tratado el programa. Yagüe ha recordado que no se trata de "una mili", y ha afirmado que la princesa "no va a ejercer nunca".

"No tiene vocación de militar. Lo hace por tradición, porque lo ha hecho su padre. Pero no es vocacional", ha recalcado, como puede observarse en el vídeo superior. "A lo mejor podría tener vocación de piloto militar, que me parece precioso, pero no es así. Lo hace como por una inercia que no sé quién le ha impuesto y no lo entiendo. Las instituciones evolucionan", ha zanjado.