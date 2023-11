Boris Izaguirre e Isabel Presyler, por fin, han enterrado el hacha de guerra que les mantenía enfrentados desde hace un año y lo han hecho frente a las cámaras de Más Vale Sábado. "Ese beso para mí es increíble", asegura el presentador de Más vale Sábado, que tuvo como testigos a María Eugenia Yagüe y María Lamela.

"Yo creo que los amigos deben entender cuando opinamos diferente a ellos", sostiene Alberto Guzmán, que defiende la necesidad de "no pedir perdón por las opiniones de los amigos".

Karmele Izaguirre, redactora jefe de Lecturas, también rompe una lanza a favor de Boris Izaguirre: "Como amigo no tienes precio. Has soportado muchísimo de esta persona y de su hija, que las amas con locura". Tanto, que la periodista desvela que el venezolano casi se enfrentó a un colaborador porque no estaba de acuerdo con las cosas que decía. "Si supieran eso nunca te habrían tratado de esa manera", sentencia.