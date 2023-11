Boris Izaguirre e Isabel Preysler se han reencontrado un año después de que unas desafortunadas palabras hicieran que la relación se tensionara entre ellos. Una tensión que se ha terminado este lunes ante los ojos de María Lamela: "Las miradas fueron recíprocas", confiesa la colaboradora en el plató del programa.

Y, es que, en el photocall de la película Napoleón la socialité dedicó un "hola" al presentador y acto seguido se acercó a saludarle. "Hola, ¿cómo estamos Boris?", preguntaba ella, a lo que él no dudaba en responder con un caluroso: "Hola, mi amor, qué alegría verte". Un encuentro en el que, además de la película, también hablaron del cumpleaños de Tamara Falcó, que era ese mismo día.

"Se ha puesto muy nervioso", comentó María Lamela. Tanto, que el venezolano se hizo sangre en el labio: "Me he mordido", reconocía, y acto seguido preguntaba a la colaboradora: "¿Tú crees que me he reconciliado?". "Yo creo que sí. Hemos plantado la semilla de la amistad". Puedes ver cómo se produjo este encuentro y cómo hicieron las paces en el vídeo principal de la noticia.