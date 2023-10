El 2017 fue un año complicado para Imanol Arias, ese año se conocieron sus problemas con Hacienda: Debía tres millones de euros al fisco. Según explica a Boris Izaguirre en esta entrevista, "esta es la cantidad resultante con todas las multas". "Mi problema no venía por ocultar dinero, aunque al principio pensaban que sí. Yo pagaba mis impuestos", reconoce el actor, pero lo hacía con "una fórmula" que no le "correspondía".

"Cuando te pasan la primera inspección, pasan cinco años y si tienes un default de 50.000 euros se convierten en 600.000 euros", explica. "Es decir, lo que yo he hecho es dos veces pagar esa cifra en multas. Con lo cual he devuelto el daño que he hecho", asegura el actor. De hecho, afirma que "hay media profesión que está así". "Cuando pase esto se podrá entender que había movimientos de tres cerditos que se enfadaron", concluye Imanol Arias.