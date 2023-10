Imanol Arias se sincera con Boris Izaguirre para Más Vale Sábado sobre sus problemas con Hacienda. En 2017 saltó la noticia de sus problemas con el fisco y que debía tres millones de euros, un hecho del que el actor se defiende asegurando que "esta es la cantidad resultante de todas las multas".

"Yo pagaba mis impuestos con una fórmula que no me corresponde, por lo visto", comenta. "Cuando te pasan la primera inspección, pasan 5 años y si tienes un default de 50.000 euros se convierten en 600.000 euros", explica, "con lo cual he devuelto el daño que he hecho". "No me considero culpable, pero sí responsable", defiende ante Boris Izaguirre en esta entrevista.

Además, reconoce que sus problemas con Hacienda han influido en su imagen pública: "Pero tampoco le di nunca mucha importancia". Puedes ver su entrevista en el vídeo principal de esta noticia.