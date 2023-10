Más Vale Sábado pone el foco en Ozempic, un medicamento indicado para pacientes con diabetes tipo 2 que sin embargo algunas personas utilizan para adelgazar. Una situación que ha provocado que sea muy difícil encontrarlo en las farmacias españolas.

En Madrid, una farmacia confirma al programa que cada día entre 15 y 20 llamadas preguntando por este fármaco: "Ya ni se molestan en ir porque saben que en el 99,9% de las veces les van a decir que no hay", explican. Desde Cataluña, otro establecimiento asegura que "hace tiempo" que no tienen: "Gente que estaba con este medicamento en tratamiento no lo consigue en ningún sitio", alertan.

Desde una farmacia valenciana señalan le han llegado tres unidades, pero que luego pueden estar un mes sin recibir más. Allí, tienen una lista de espera con una veintena de personas. "Hay gente que sí que necesita la medicación", inciden. En este momento, afirman, hay más demanda por la diabetes "porque son gente que lo necesita de verdad" pero antes "venían mucho por el tema de adelgazar".

En Andalucía, un farmacéutico explica al programa que les llega "de vez en cuando a cuentagotas", mientras que en Galicia "hay mucho desabastecimiento", hasta el punto de que algunos pacientes optan por desplazarse a Portugal para comprarlo en el país vecino, donde no tiene receta.