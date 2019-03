LA ANÉCDOTA DE LLUIS FLOIX CON JORDI PUJOL

Lluís Foix desvela en Malas Compañías a Cristina Pardo la relación que tenía con Jordi Pujol cuando era director de 'La Vanguardia' y el político, president de la Generalitat. "Un día me dijo que no hablábamos de valores y le contesté que no me hablara más de eso si antes no me hablaba de conductas".