Juan Carlos Rincón: "Cada vez que veo a 'El Bigotes' en el banquillo pienso que menos mal que me salí a tiempo"

SÓLO DECLARÓ COMO TESTIGO EN LA GÜRTEL

El extrabajador de Orange Market explica a Cristina Pardo en Malas Compañías que no pensó en acusarles: "Ni se me pasó por la cabeza denunciar, yo desconozco si legalmente o administrativamente estaba bien hecho o no". "Yo tenía muy claro cuál era mi papel, no iba a asumir funciones que no me tocasen y mucho menos estampar firmas o meterme en cualquier tipo de 'fregao', me gusta ir por la calle, sentirme libre y no tener que mirar atrás más de lo necesario", señala.