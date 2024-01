"El comunismo aquí en España, a ti te ha hecho algo malo", pregunta Ana Belén a Jordi Évole en este avance de la nueva temporada de Lo de Évole que el presentador ha compartido a través de sus redes sociales. Jordi no puede evitar acordarse de Víctor Manuel mientras la artista pasea de su brazo por la playa. "Tenéis una relación abierta, ¿no?", llega a preguntarle.

La humorista Henar Álvarez es otra de las entrevistas en estas próximas entregas. "Yo siento que si me río de las cosas que me pasan, pues las llevo mejor", reflexiona. "¿Has tenido que fingir muchos orgasmos?", es una de las cuestiones que pone sobre la mesa. "De los 15 a los 30, todos", reconoce ella.

Varios supervivientes de la tragedia de los Andes también conversan con Évole. "Yo pensaba que seguía volando y esperaba el golpe final", relata uno de ellos.

Albert Pla, escopeta en mano, incomoda al presentador pero no con el arma, si no con sus palabras. "No vayas por ahí", le pide. "¿No tendrás un hermano pequeño por ahí para dispararle?", dice el artista con sorna.

En el último fragmento de vídeo, vemos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero encogiéndose de hombros, confirmando su presencia en la nueva temporada de Lo de Évole, que se estrena este domingo 21 de enero en laSexta con C. Tangana como primer invitado.