Jordi Évole traslada a José Luis Rodríguez Zapatero las dos grandes guerras que se viven a día de hoy en nuestro entorno, como son Gaza y Ucrania. El periodista considera que no se ha dado una "reacción contundente" ante hechos tan graves, algo en lo que Zapatero se muestra "de acuerdo", mostrando su preocupación por el "momento en que la comunidad internacional vive".

"Es el momento de mayor conflictividad bélica desde la II Guerra Mundial", asegura el expresidente del Gobierno, que no se aventura a catalogar los ataques de Israel en Gaza como un genocidio: "Eso lo tienen que decidir los tribunales". Eso sí, considera "injustificable" la respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu.

"La reacción al terrorismo no es la guerra contra el terrorismo, no es infligir un dolor mayor", defiende Zapatero, que cree que esta guerra "va a suponer un gran coste para Israel". "No podemos consolidar que la guerra o el uso de la fuerza es una manera asumible o aceptable. En mi perspectiva necesitaremos cinco años para parar las guerras", añade un Zapatero que cree que la Unión Europea y Estados Unidos "podrían hacer más para parar a Israel".