Jordi Évole habla con José Luis Rodríguez Zapatero acerca de la retirada de las tropas de Irak, su primera gran medida como presidente del Gobierno. "Puedo contar alguna cosa que quizá no haya contado", arranca Zapatero, que recuerda que la decisión fue "ejecutada por gran eficacia" por José Bono, su ministro de Defensa por aquel entonces.

Bono, como contó él mismo en laSexta Noche en 2022, habló con su homólogo estadounidense, un Donald Rumsfeld al que avanzó que el Gobierno español iba "con todo" alrededor de esta firme decisión. "Las caras de Bono, que es un hombre valiente... estaba afectado. No sé qué le estaba diciendo Rumsfeld, estaban muy disgustados", cuenta Zapatero.

Después le tocó el turno al expresidente del Gobierno de hablar con George Bush, una conversación "fría" que recuerda "casi en su totalidad". "La frase primera que me suelta es: 'Me siento muy decepcionado de su decisión, que pone en peligro toda una estrategia'. Le digo: 'Presidente, usted es presidente de la primera democracia del mundo, debería entender que esto no tiene que ver con las relaciones con EEUU. Eso sí, mi valoración de la guerra de Irak siempre ha sido contraria'", desvela Zapatero.