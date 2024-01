'Fito' Strauch reconoce ante Évole que él fue el que "inició el tema" de la disección de los cuerpos, y que Daniel y Eduardo iban con él. "Sacábamos un pedazo de un cuerpo y lo repartíamos entre todos. Sacabas la piel, sacabas la carne, cortabas trocitos de carne y sacabas parejas de trocitos iguales y nadie se quejaba y estaba todo bien", recuerda 'Fito'.

En este sentido, Daniel señala que ellos eran los únicos que sabían "qué cuerpos se habían usado". "El resto no lo sabía. Es muy distinto decir que hoy se van a comer a Pedro y mañana a Juan, a no saber a quién estás comiendo. Nunca lo preguntaron y nunca lo dijimos", expresa, a lo que Eduardo añade que seleccionaban a los que les "parecían más adecuados en ese momento".

"¿Cuál era el criterio?", se interesa entonces por saber Évole, a lo que 'Fito' responde que optaban por aquellos que no conocían "o no eran muy cercanos a la mayoría". "Era mucho más fácil hacerlo con una persona que no conoces que con un amigo que es cercano. Nos tocó una tarea bastante desagradable", reconoce, tras lo que Eduardo subraya que lo hicieron "con total normalidad".

Para 'Fito' Strauch, se trataba de "la vida del grupo". "La riqueza eran los cadáveres, era lo único que nos mantenía vivos", destaca, mientras que Eduardo confiesa que "50 años después", le empieza "a parecer brutal pensarlo y contarlo". Si te cuentan todo junto, te ahogas, pero en 70 días...", expresa 'Fito'.